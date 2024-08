Hein Vanhaezebrouck komt met straf statement over Jean Butez

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Jean Butez is nog altijd speler van Royal Antwerp FC. Al komt er voorlopig van spelen helemaal niks in huis.

Jean Butez kijkt nog altijd uit naar een vertrek bij Royal Antwerp FC om een volgende stap in zijn carrière te zetten, maar een deal is er nog altijd niet.

Royal Antwerp FC brengt volgens Hein Vanhaezebrouck heel aantrekkelijk voetbal. “Er gebeurt altijd iets. Dat komt ook door de trainer. Jonas De Roeck wil zijn ploeg zien voetballen, met hoge backs, veel beweging, middenvelders die in de box moeten komen”, klinkt het in Het Belang van Limburg.

Iets wat ook al bij Westerlo het geval is. Door offensief te spelen geeft zijn ploeg echter ook veel weg en dan kan dat al eens verkeerd lopen. Dat gebeurde dit weekend tegen KV Mechelen en leverde een nederlaag op.

“Plus, Senne Lammens doet het goed, is nog jong maar in doel staat nog geen Jean Butez, wat mij betreft nog altijd de nummer één in België. Een fenomeen als Butez loste veel op door te anticiperen, te coachen”, gaat Vanhaezebrouck verder.

Hij begrijpt niet dat de doelman nog niet vertrokken is. “Ipswich Town betaalde 10 miljoen voor Muric van Burnley. Daar snap ik niets van. Is er dan niemand die de Belgische competitie kent? Voor zeven miljoen hadden ze Butez kunnen hebben.”