'Vincent Mannaert kwam deze zomer bijna bij de KBVB terecht, maar trok kandidatuur zelf in om opvallende reden'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Spanning bij de KBVB. Daar zou niet alles lopen zoals het hoort... Vincent Mannaert kon er aan de slag, maar trok zijn kandidatuur uiteindelijk zelf in.

Deze zomer was een speciale bij de KBVB, zeker na het EK dat achter de rug is. Aan het begin van deze zomer zag het er echter nog goed uit. Toen bleek dat Vincent Mannaert bereid was om een contract van twee jaar te tekenen bij de bond.

Volgens Sporza zou de voormalige CEO van Club Brugge dan de sportieve werking bij de bond "hertekenen". Hij zou dan ook zeer nauw samenwerken met bondscoach Domenico Tedesco, om voor te bereiden op het WK 2026.

Mannaert zou naar verluidt ook aan een bondstarief willen gewerkt hebben. Bij de KBVB vonden ze dit natuurlijk geweldig. Daarom gingen CEO Piet Vandendriessche en zijn Head of Sports Peter Willems in gesprek met Mannaert.

Maar het dossier maakte op een bepaald moment geen vorderingen meer en de deal ging niet meer door. Mannaert trok zelf zijn kandidatuur in, om een bepaalde reden.

Mannaert zou alleen willen rapporteren aan het sportief comité, inclusief de CEO en de Head of Sports. Maar Piet Vandendriessche vond dat hij enkel aan hem moest rapporteren, weet Sporza.