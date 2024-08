Westerlo-doelman Sinan Bolat haalt de loftrompet boven over coach Timmy Simons

Na een moeilijk seizoen kent Westerlo nu een prima competitiestart. Sinan Bolat blikt tevreden terug op de eerste vijf wedstrijden en zwaait ook met lof naar coach Timmy Simons.

Na het gelijkspel tegen OH Leuven, telt Westerlo 10 punten uit 5 wedstrijden. Een mooie start, dat beseft ook Sinan Bolat. ""Ik ben tevreden met onze start."

"Als je voor het seizoen had gezegd dat we nu met 10 punten zouden staan, dan had iedereen daarvoor getekend. Iedereen heeft hard gewerkt tijdens de voorbereiding en dan is het mooi als je dat beloond ziet worden op het veld."

De doelman benadrukt ook de belangrijke rol die coach Timmy Simons speelt. "We moeten het aandeel van de coach niet onderschatten. Sinds de eerste dag heeft de trainer zijn accenten gelegd en dat zowel op als naast het veld."

"Iedereen weet heel goed wat er op het veld moet gebeuren. Niet enkel de jongens die starten, maar ook de spelers die invallen doen hun werk heel goed. Het is nu zaak om dit vol te houden. Het seizoen is nog lang en we moeten proberen zoveel mogelijk punten te pakken."

Voor de interlandbreak wacht Westerlo nog een lastige verplaatsing naar Genk. "We zijn klaar voor de verplaatsing naar Genk. Ik hoop dat we ook daar punten kunnen pakken en dan met een goed gevoel de interlandbreak ingaan."