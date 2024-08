OFFICIEEL: Bilal El Khannouss heeft droomtransfer naar Premier League beet

Bilal El Khannouss speelde sinds 2022 voor de eerste ploeg van KRC Genk. Bij de Limburgers speelde hij ruim 94 wedstrijden en wist hij vier keer te scoren.

De 20-jarige international speelde al 14 keer voor de nationale ploeg. Dit jaar behaalde hij nog brons op de Olympische Spelen in Parijs.

Volgens Het Laatste Nieuws ondergaat El Khannouss zijn medische keuring bij Leicester City. De Engelse club betaalt 25 miljoen euro aan Genk, dat bovendien 15 procent van de meerwaarde bij een doorverkoop zal ontvangen.

Genk verkocht eerder deze zomer doelman Mike Penders aan Chelsea voor 20 miljoen euro. De vorige recordtransfer van de club was Sander Berge, die in januari 2020 voor 23 miljoen euro naar Sheffield United vertrok.

El Khannouss had nog een contract tot 2027 bij Genk. Volgens Transfermarkt wordt zijn waarde geschat op 30 miljoen euro.

