U had er al vertrouwen in, nu is het aan Gent, Cercle en Anderlecht om het af te maken

Club Brugge en Union SG weten al in welke Europese competitie ze zullen uitkomen in de groepsfase. Cercle Brugge, KAA Gent en RSC Anderlecht komen deze week nog in actie. En dus is het ook deze week nog eens alle hens aan dek, ook voor de coëfficiënt.

Zoals we vorige week al lieten weten: de Pro League liet ook dit seizoen niets aan het toeval over en laat Cercle Brugge, Gent en Anderlecht niet spelen dit weekend. Daardoor was Genk een beetje het kind van de rekening: zij zitten wel heel erg lang op hun honger.

KAA Gent won vorige week met 0-1 op bezoek bij Partizan Belgrado, Anderlecht deed hetzelfde tegen Dinamo Minsk en Cercle Brugge is na een 1-6 overwinning bij Wisla Krakau al bijna helemaal zeker van de volgende ronde.

Geweldige week voor de coëfficiënt

Ook met oog op de coëfficiënt deden we een prima zaak, maar als we opnieuw met vijf de Europese poules ingaan zou dat een geweldige zaak zijn. We hebben er al een aantal prima jaren opzitten. Twee seizoenen geleden behaalden we niet minder dan 14.200 punten. En ook vorig seizoen behaalden de teams uit de Jupiler Pro League 14.400 punten.

© photonews

Daardoor zijn we echt wel prima bezig. Momenteel staan we achtste op de UEFA-ranglijst, door de bonuspunten voor Club Brugge dat rechtstreeks in de Champions League zit hebben we ook dit seizoen al een paar goede zaken gedaan.

De komende twee jaar verliezen we nog vrij zwakke jaren en kunnen we dus mogelijk verder doorstijgen, Nederland op plaats zes is ondertussen al een team kwijt in Europa. En met vijf in de groepsfase gaan zou van groot belang zijn. Enkel KAA Gent lijkt nog van groot belang te zijn deze week.

Opnieuw vijf ploegen in de groepsfase?

Er zijn al drie teams zeker van een Europese groepsfase. Club Brugge stroomt in tijdens de Champions League, Union SG had nog het vangnet van de Europa League en Anderlecht zou zelfs bij uitschakeling donderdag nog naar de Conference League mogen.

Enkel Cercle Brugge en KAA Gent zijn nog niet (helemaal) zeker van minstens acht extra Europese wedstrijden, al ziet het er voor de Vereniging alvast prima uit.

© photonews

Ook deze week kunnen we opnieuw interessante punten pakken voor de Europese berekeningen. Geen team deed afgelopen week beter met drie extra overwinningen en dus 0.600 punten voor de coëfficiënt - met alle gevolgen van dien ook.

🇧🇪Belgium scored the most points this weekAnderlecht , AA Gent and Cercle Brugge all won their matchesMost impressive is Cercle with a 6-1 win vs. Wisla Krakow , which almost guarantees them #UECL group stageWith all 5 clubs in GS, this is shaping up to be a excellent year— Swiss Football Data (@swissfootdata) August 23, 2024

Door de dubbele nederlaag van Union SG konden zij in de voorrondes al geen punten sprokkelen. Cercle Brugge deed met drie overwinningen en een gelijkspel al een duit in het zakje, net als Gent met vier overwinningen en een gelijkspel. En ook Anderlecht won afgelopen week.

Zo zitten we aan negen punten, plus de bonus voor Club Brugge om de Champions League te spelen die ook zes punten waard is. Vijftien gedeeld door de vijf Europese teams maakt 3.000 punten voor de coëfficiënt. Daarmee stijgen we van 21 naar 15 in de jaarranking. Vijf Europese teams zijn wel heel primordiaal om Portugal en/of Nederland ongerust te proberen maken.

Vorige week hadden jullie al vertrouwen in de zaak. Benieuwd of de drie teams het nu kunnen afmaken: