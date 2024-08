Mannaert opvolger van Vandendriessche? Peter Vandenbempt zegt hoe het zit

Piet Vandendriessche werd aan de kant geschoven als CEO van de voetbalbond. De naam van Vincent Mannaert gonst als mogelijke opvolger.

Geen Piet Vandendriessche meer bij de Belgische voetbalbond. Hij werd woensdag weggestemd, waardoor er een mooie vacature vrijkomt. De naam van Vincent Mannaert circuleert alvast als mogelijke opvolger, maar Peter Vandenbempt is niet zeker dat het zover zal komen.

“Een CEO die overhoop ligt met - al is het maar een deel - van de Raad van Bestuur, die kan gewoon niet meer functioneren”, vertelt hij bij Sporza over het lot van Vandendriessche.

Snel een opvolger aanduiden, eventueel met Vincent Mannaert, lijkt niet aan de orde echter. “Er wordt wel geen interim aangesteld, zoals de vorige keer. De Raad van Bestuur neemt het tijdelijk zelf over. Dat geeft wel aan dat ze niet van plan zijn om opnieuw een selectieprocedure op te starten, want dat duurt weken of maanden.”

Toch is Mannaert volgens Vandenbempt een target. “Maar er moet wel flink gepraat worden. Vanuit de bond wil men natuurlijk duidelijke afspraken maken over de verhalen uit het verleden, zijn reputatie.”

Mannaert zou zelf wel de nodige interesse hebben in de job van CEO, maar ook hij wil de nodige afspraken maken. “Over de strategie, over de visie, over de rapportering, over het mandaat, … Ook over de bevoegdheden, want Mannaert vindt al veel langer dat er bij de bond op veel domeinen fors ingegrepen moet worden. Sportief en op andere vlakken.”