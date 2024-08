Nieuwe bondscoach van Mali is een Belg geworden

Tom Saintfiet reist momenteel de wereld rond als coach. De Belg heeft alweer een nieuw avontuur gevonden.

Tom Saintfiet heeft een nieuwe uitdaging beet. De Belgische voetbalcoach is teruggekeerd naar Afrika, na even in Azië te hebben gezeten.

Saintfiet werd aangesteld als bondscoach van Mali. Sinds februari was hij actief als bondscoach van de Filipijnen, maar daar vertrekt hij nu dus al sneller dan verwacht.

In overleg met de Filipijnse voetbalbond werd zijn contract verbroken. Het is lang niet de eerste keer dat hij in Afrika actief zal zijn in de voetbalwereld.

Van 2018 tot 2024 was hij er bijvoorbeeld trainer van Gambia. Daarmee behaalde hij drie jaar geleden de kwartfinales van de Afrika Cup.

Op de FIFA-wereldranglijst staat Mali op dit moment op de 53e plaats en het is het 9e beste Afrikaanse land. Saintfiet was ook in beeld bij Nigeria, maar het land koos uiteindelijk voor Bruno Labbadia.