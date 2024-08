Hans Vanaken omwille van opvallende reden niet blij met loting voor Champions League

Donderdagavond werd in Monaco geloot voor de Champions League. Club Brugge kreeg een zware groep voorgeschoteld.

Club Brugge kent sinds gisteravond zijn loting voor de Champions League. Het zal een heel zwaar parcours worden met kleppers als Dortmund, Juventus, Manchester City en AC Milan.

Voldoende punten sprokkelen wordt de opgave, maar dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. De affiches ogen mooi, al zal wellicht doorslaggevend worden wanneer je welke ploeg treft.

Trainer Nicky Hayen sprak van een boeiende groep en ook kapitein Hans Vanaken loopt naar eigen zeggen “warm genoeg” voor de loting die blauwzwart voorgeschoteld kreeg.

Gemakkelijk wordt het niet en eigenlijk had Vanaken ook op wat meer gehoopt. “Ik heb toch even gevloekt”, bekent Hans Vanaken bij Sporza. “City en Dortmund uit pot 1 zijn ploegen die we nog maar onlangs en al vaak zijn tegengekomen. Ik had liever iets nieuws gehad.”

“Het is heel stevig. We hebben vaak de betere ploegen uit elke pot gehad. Maar het is nu zo en we gaan met goeie moed en veel geloof aan de groepsfase beginnen.”