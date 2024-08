Tedesco verjongt en geeft meer uitleg bij twee opvallende namen: "Het is eigenlijk ongelooflijk, we hebben er 12"

Domenico Tedesco wil verder verjongen en ziet nog heel wat Belgische talenten rondlopen. In zijn selectie voor Israël en Frankrijk heeft hij Arne Engels en Julien Duranville erbij gehaald.

Zouden ze bij Club Brugge eens vloeken? Arne Engels werd door Augsburg in januari van vorig jaar weggehaald bij Club NXT en Celtic zou nu 12 miljoen euro betalen om hem weg te halen bij Augsburg.

De 20-jarige middenvelder heeft indruk gemaakt in Duitsland, ook op de bondscoach. "We volgen hem al een hele tijd. Hij was er ook bij net voor het EK en hij maakte toen indruk op training. Hij heeft een enorm potentieel en we willen hem verder de kans geven."

Daarnaast is ook Julien Duranville opgeroepen. Dat is misschien nog het opvallendste. De nog steeds maar 18-jarige winger verliet Anderlecht ook vorig jaar in januari, maar Borussia Dortmund betaalde wel 8,5 miljoen euro voor hem.

Sindsdien werd hij echter geplaagd door blessures die zijn ontwikkeling afremden. Hij heeft nog maar drie Bundesliga-verschijningen achter zijn naam staan, maar Tedesco ziet hem als de toekomst. "Eigenlijk is het zot hoeveel goeie wingers er in België rondlopen. We zouden er 12 kunnen oproepen, maar er kunnen er maar twee spelen en twee invallen."

"Duranville kan een grote speler worden en is al belangrijk in Dortmund. Zijn trainer Nuri Sahin is erg positief over hem. Duranville is stabiel nu na een periode met veel blessures. Ik heb beloofd dat we hem goed zullen behandelen.", aldus Tedesco.