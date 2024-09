Imke Courtois is wel heel kritisch voor RSC Anderlecht: "Is het cru om dat te zeggen?"

RSC Anderlecht stond na vijf speeldagen op kop in de Jupiler Pro League. Toch is het spelbeeld nog niet altijd écht om over naar huis te schrijven. Ook Imke Courtois is kritisch voor het spelniveau.

Tegen Union SG zal het beter moeten dan wat RSC Anderlecht de voorbije maand liet zien, zoveel is duidelijk. Ook de analisten lijken daar van overtuigd, want zij zijn zeker nog niet weggeblazen door paars-wit. "Of we referentiematchen van Club Brugge en Anderlecht mogen verwachten dit weekend? Is het cru om te zeggen dat het dit seizoen gewoon hetzelfde matige Anderlecht is van vorig seizoen?", opende Imke Courtois in De Zondag. © photonews "Het is nooit consistent. Riemer pakt dan wel punten, maar wanneer gaat hun efficiëntie eens gepaard gaan met mooi voetbal? Dat mag nu wel eens gaan gebeuren tegen Union SG." Niet hetzelfde Union SG als vorige jaren "Union is niet hetzelfde Union van de voorbije jaren. Ze zijn niet of nog niet hetzelfde team van vorig seizoen. Nilsson, Amoura, Puertas: die vervang je niet zomaar hé." Aan Anderlecht om zondag tegen Union SG te laten zien dat ze ook mooi voetbal kunnen brengen? Of zou een nieuwe driepunter volstaan voor Riemer en co? We volgen de match voor u op de voet op.





Volg Union SG - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 18:30.