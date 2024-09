Er beweegt toch nog iets bij Anderlecht: transfertarget onderneemt zelf actie

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Anderlecht wil nog een winger en een transfertarget dat al zo goed als afgeschreven was, heeft de deur nu toch opengezet. Silas Katompa Mvumpa is niet op training verschenen bij Stuttgart. Anderlecht en Rode Ster Belgrado vechten om zijn handtekening.

Rode Ster speelt Champions League en heeft dus een financieel en sportief streepje voor. Anderlecht hoopt echter nog tot een deal te komen, al wordt dat niet makkelijk. De transferwaarde van de winger is immers 10 miljoen euro.

Silas, een Congolees international met 16 caps, speelt sinds 2019 bij VfB Stuttgart, nadat hij de overstap maakte van Paris FC. Sindsdien heeft de in Kinshasa geboren speler 135 wedstrijden voor de Duitse club gespeeld, waarin hij 35 keer scoorde en 21 assists gaf.

Afgelopen seizoen kwam Silas in 30 wedstrijden in actie voor Stuttgart in alle competities, waarin hij 7 doelpunten maakte en 6 assists leverde.

In Servië sluit de transfermarkt pas op 13 september, maar als Rode Ster hem in de Champions League wil opstellen, moet de overgang vandaag rond zijn. Anderlecht heeft nog tijd tot morgen om zijn spelerslijst voor de Europa League in te dienen.

Maar er zouden eerst nog een paar spelers moeten vertrekken om de loonlast naar beneden te halen. Dan wordt er gedacht aan Alexis Flips en vooral Amadou Diawara.