'Vrancken haalt opgelucht adem: Fenerbahce gaat bij Ajax in plaats van KAA Gent shoppen'

De transfer van Archie Brown naar Fenerbahce lijkt er niet te komen. De Turkse ploeg zou rond zijn voor een deal met een oude bekende van Ajax Amsterdam.

Archie Brown was het voornaamste transfertarget van trainer José Mourinho van Fenerbahce. KAA Gent kreeg een bod binnen op Brown, maar ging daar niet op in.

Hij ligt nog tot midden 2027 onder contract bij de Buffalo’s en voorlopig mag Wouter Vrancken opgelucht ademhalen, want Fenerbahce lijkt iemand anders gevonden te hebben.

En dat is een oude bekende van het Belgische voetbal. Het gaat om Owen Wijndal, de linksback van Ajax. Volgens de Nederlandse krant De Telegraaf heeft Ajax een bod gekregen dat ze aanvaarden.

Ook Wijndal zelf is enthousiast om richting Turkije te vertrekken. Daar is de transfermarkt nog open tot zaterdag 14 september, waardoor er nog tijd is.

Wijndal, ex-speler van Royal Antwerp FC, wist in de Nederlandse hoofdstad niet te overtuigen. Dit seizoen kwam de Nederlander nog niet in actie. Hij traint mee met een jeugdploeg.