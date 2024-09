📷 Toch nog een sterkhouder weg? 'Turkse topclub legt bod neer bij Club Brugge'

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De zomermercato in ons land zit er sinds vrijdagnacht op. Andere markten blijven echter nog eventjes geopend.

Belgische clubs kunnen geen inkomende transfers meer realiseren, al kunnen er wel nog pionnen weggeplukt worden door enkele andere competities.

Zo is ook de Turkse zomermercato nog open, tot volgende week zaterdag 14 september. Vooral topclub Fenerbahce is nog op zoek naar de nodige versterkingen.

Daarbij kijken ze ook in de richting van Club Brugge. De interesse voor Maxim De Cuyper is er al enkele weken. Volgens Fotomac wil Fenerbahce een bod van 10 miljoen euro doen op de kersverse Rode Duivel.

De Cuyper is volgens Transfermarkt op dit moment 9 miljoen euro waard, maar blauwzwart zou de vraagprijs op 20 miljoen euro gelegd hebben.

Er is nog eventjes tijd voor Fenerbahce, maar of ze hun prijs nog stevig zullen willen opdrijven is maar zeer de vraag. De Cuyper verlengde nog maar pas zijn contract, tot midden 2028.