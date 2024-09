Adrien Trebel lijkt opnieuw een club in België gevonden te hebben: hij traint al mee

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Adrien Trebel, de 33-jarige Franse middenvelder met een verleden bij onder andere Standard, Anderlecht en Charleroi, traint momenteel mee bij Excelsior Virton.

Zijn aanwezigheid tijdens de wedstrijd tussen Union B en Virton afgelopen zaterdag wekte al vermoedens, en die blijken nu gegrond. Trebel sloot zich sinds dinsdag aan bij de trainingen van de ploeg, in de hoop zijn carrière voort te zetten bij de club uit Eerste Nationale.

Hoewel een definitieve transfer nog niet is bevestigd, lijkt er wederzijds interesse te zijn. Virton is actief op zoek naar een ervaren middenvelder die vrij is van contractverplichtingen om hun selectie te versterken.

Trebel, die zijn sporen heeft verdiend in de Belgische competitie, past perfect in dat profiel en zou met zijn ervaring een waardevolle toevoeging kunnen zijn aan de ploeg.

Voor Virton zou de komst van Trebel een belangrijke stap zijn in hun ambities om competitief te blijven en op promotie te mikken.

Voor de middenvelder biedt het de kans om na zijn periodes bij voorgenoemde topclubs opnieuw minuten te maken en een sleutelrol te vervullen. De komende dagen zullen uitwijzen of de samenwerking daadwerkelijk tot een contract leidt.