Alexandre Boucaut wordt nieuwe verantwoordelijke voor de VAR

Alexandre Boucaut heeft een nieuwe taak gekregen in het Belgische voetbal. Hij is vanaf nu het hoofd van de VAR, samen met Kevin Blom.

Alexandre Boucaut is terug van weggeweest. De gewezen ex-scheidsrechter zal vanaf nu het hoofd van de VAR zijn. Dat samen met Kevin Blom, weet Sporza.

Boucaut neemt over van Laurent Colemonts. Hij wil zich volledig focussen op de laatste opleidingsstap van scheidsrechters binnen de Franstalige afdeling ACFF.

Boucaut was jarenlang scheidsrechter in de Jupiler Pro League. Zijn debuut als scheidsrechter in 1A, maakte hij in 2009 tijdens KVC Westerlo - KSC Lokeren.

In totaal leidde hij 397 keer een wedstrijd in goede banen. In juli 2023 stopte hij als scheidsrechter. Nu zal hij dus verantwoordelijke worden van de VAR.