Transfernieuws en Transfergeruchten 12/09: Arteta - Guardiola i Sala - Lapoussin

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen! Op 12/09 hebben we transfernieuws en transfergeruchten voor u over: Arteta - Guardiola i Sala - Lapoussin

Welke coach voor De Bruyne en Doku volgend seizoen? Een piste sluit zich alvast en de toekomst van Guardiola blijft onzeker

Zal er een stoelendans plaatsvinden bij de coaches in de Premier League na dit seizoen? Arsenal is al in actie gekomen en zal het contract van Mikel Arteta verlengen. (Lees meer)