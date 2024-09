Leander Dendoncker ziet meteen het verschil bij Anderlecht: "De jeugd wordt soms iets te veel gepamperd"

Leander Dendoncker kwam voor het eerst uitleg geven na zijn huurtransfer van Aston Villa naar Anderlecht. De voormalige jeugdspeler van paars-wit zal een heel belangrijke rol krijgen en er zal ook heel wat druk op zijn schouders liggen. Van hem wordt verwacht dat hij de jeugd wegwijs maakt.

Dendoncker zijn transfer kwam toch wel ietwat als een verrassing. In het begin van de mercato was hij trouwens ook niet van plan om terug te keren. "De rode draad doorheen mijn carrière is dat mijn transfers altijd vrij last minute gebeuren", grijnsde hij.

"Dat was zo bij Wolfsburg, ook bij Napoli. Ten eerste is dat vrij stresserend. Niet alleen op sportief vlak, maar ook voor mijn vrouw en kind is dat niet evident. Een speler weet liefst zo snel mogelijk waar hij gaat spelen om zich te kunnen aanpassen aan de nieuwe omgeving, aan het systeem en aan de spelersgroep", vervolgde hij.

Anderlecht nam al vroeg in de mercato contact op, maar ik wachtte mijn opties af

"De trainer van Villa wou me erbij op stage, maar ik wist dat de kansen heel schaars gingen zijn. Dat ik op zoek moest naar iets anders. Er was al vrij vroeg in de mercato al eens contact geweest met Anderlecht, maar ik heb mijn opties afgewacht. Daar ben ik eerlijk in geweest."

"Ik zou echter altijd open staan voor een terugkeer en uiteindelijk was Anderlecht op het einde van de mercato nog altijd geïnteresseerd. Ze zochten iemand met mijn profiel. Het is volgens mij de juiste keuze. Ik heb hier een mooi verleden."

Dendoncker begon als jeugdspeler bij paars-wit en groeide uit tot een sterkhouder. Hij maakte ook de laatste titel mee. "Het verleden heeft een rol gespeeld natuurlijk. Maar dat Anderlecht Europa League speelde was ook heel belangrijk."

Intussen is hij wel geëvolueerd. "Ik heb heel veel ervaring bij. Na vijf-zes jaar Premier League is dat normaal. Ik heb ook twee WK's en een EK meegemaakt. Of ik al klaar ben voor 90 minuten? Fysiek ben ik altijd sterk geweest. Mijn uithouding was altijd goed. Het verschil tussen trainen en spelen is natuurlijk groot. Die vriendschappelijke matchen met Aston Villa en vorige week met Anderlecht tegen Mechelen helpen natuurlijk wel."

Vroeger waren we met drie jongeren in de A-kern, nu zijn het overwegend jeugdspelers

Dendoncker moet de leider worden. De man die de jeugd bij de hand neemt. Maar volgens hem mag er ook wel wat strenger opgetreden worden. "Het verschil met vroeger is dat toen Dennis (Praet), Youri en ik ongeveer de enige jeugdspelers waren. Nu zijn het overwegend jongeren."

"Het is een luxe als je Neerpede hebt en zo'n grote vijver om uit te vissen. Maar er moet een mix zijn. En dat zeg ik puur gebaseerd op mijn eigen ervaring. Voorlopig staan we nog eerste met een match te goed, maar voor de play-offs moeten we regelmaat vinden en dan pieken."

"Ik moet een leider op het veld zijn en die jonge spelers helpen, zoals elke jongere dat zou willen. Dat is niet altijd evident, want ik heb het zelf ook meegemaakt. Vroeger werd er veel strenger omgegaan met jeugdspelers dan nu. En dat is niet altijd positief. Naar mijn mening worden ze soms te veel gepamperd. Ik zal proberen mijn ervaring daaromtrend over te brengen."