Voor deze match liep het storm (en liep het in de soep) bij KAA Gent : "Een stoelendans online"

Bijna alle supporters van KAA Gent wilden naar Stamford Bridge gaan om de wedstrijd tussen de Blues en de Buffalo's bij te wonen. Maar er zijn wat problemen opgedoken op de clubwebsite.

KAA Gent heeft niet altijd de luxe om zijn stadion te vullen, en al helemaal niet tijdens de week, tijdens Europese wedstrijden. Het is zeer zeldzaam om de twaalfde man van de Ghelamco Arena in topvorm te zien tijdens donderdagavondwedstrijden.

Aan de andere kant zijn sommige lotingen die de Buffaoa's krijgen wel aantrekkelijk, wat supporters aanzet om bepaalde verplaatsingen te maken. Dit is met name het geval voor de wedstrijd op Stamford Bridge tegen Chelsea.

Chaos op de website van AA Gent om tickets te reserveren

Afgelopen donderdag werden de 500 beschikbare tickets voor de vrije verkoop in het bezoekersvak van het Londense stadion binnen twee minuten verkocht. Veel andere fans stonden klaar achter hun computer, sommigen hadden zelfs al een plaats geselecteerd in hun winkelmandje, maar slaagden er niet in om op tijd te betalen.

Een soort van stoelendans met tickets volgde, tot grote teleurstelling van de vele fans die met lege handen achterbleven na hun poging. "Als de vraag zo groot is, is er een soort van knelpunteffect. Helaas betekent dit dat niet iedereen een ticket kon bemachtigen, zelfs als we ons best hebben gedaan," aldus een vertegenwoordiger van de club in de podcast Stropcast.

Voor supporters was de beste kans nog om via een aangesloten club te gaan. De overige 1.500 tickets die beschikbaar waren voor de Buffelo-fans werden verdeeld door de supportersclubs, om de meest trouwe fans te belonen.