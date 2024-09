Supporters RSC Anderlecht hebben er genoeg van na nieuwe miskleun

RSC Anderlecht stond na zes speeldagen aan de leiding in het klassement van de Jupiler Pro League. Toch was het spel niet om over naar huis te schrijven. De fans zijn boos en blijven dat ook na de match tegen Westerlo.