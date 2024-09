Missie geslaagd: 'Mislukte' shirt van Union SG geeft een duidelijk signaal

Union SG speelde vanmiddag in zwarte shirts op Antwerp. Het lijkt wel een stevige miskleun, want de sponsor is zo goed als onleesbaar.

Op sociale media wordt enorm veel gereageerd op de verkeerd gedrukte truitjes van Union SG. De zwarte bedrukking op een zwart shirt komt helemaal niet uit.

Maar dat is precies de bedoeling, zo klinkt het bij de Brusselse club. Met de actie ‘When the lights go off’ zamelt Union geld in voor strijd tegen dakloosheid in Brussel.

“Union SG zal dit seizoen regelmatig in een zwart away shirt spelen, een tenue dat is ontworpen om hoop te brengen aan mensen in precaire situaties”, klinkt het op de website van de club.

“Deze volledig zwarte 'black out'-tenue, met de sponsors en het Nike-logo ook in zwart gedrukt, is te koop in een gelimiteerde oplage van 1.000 exemplaren, in eerste instantie alleen volwassen maten en enkel in de fanshop van de club.”

De opbrengst van elk verkocht shirt gaat naar Union Inspires, de sociale poot van de club. Met dat geld zal Union Inspires verdere activiteiten opzetten met Hobo vzw en andere Brusselse organisaties die eerstelijns hulp en/of onderdak bieden aan dak- en thuislozen.