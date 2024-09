Marc Degryse heeft helaas geen goed nieuws voor Club Brugge

Club Brugge speelt woensdag zijn eerste van acht wedstrijden in de zogenaamde League Phase van de Champions League. Daarvoor komt Borussia Dortmund naar het Jan Breydelstadion afgezakt.

De generale repetitie was alvast geslaagd. Blauwzwart had weinig moeite om afgelopen weekend KV Kortrijk opzij te zetten, al zijn er heel wat seizoenen geweest dat deze verplaatsing anders afliep.

De volle aandacht nu naar de Champions League, al heeft Marc Degryse daar toch zijn bedenkingen bij. “Alleen weet ik niet of de nieuwe opzet van de Champions League in het voordeel is van clubs als Club Brugge”, vertelt hij in Het Laatste Nieuws.

Hij ziet een groot contrast met hoe het er vroeger aan toeging. “Vroeger wist een topclub: als ik 4 op 6 pak tegen de kleinere teams, zal ik bij de eerste twee zijn om mij te kwalificeren. En dan waren ze al eens tevreden met een punt op verplaatsing.”

Die situatie is helemaal anders. Als Dortmund bij de top acht wil zitten, dan moeten ze een wedstrijd als die van woensdag op bezoek bij Club Brugge gewoon winnen.

En dat biedt minder mogelijkheden voor Club Brugge. Het zal zo goed als onmogelijk worden om door te stoten. “Meer dan vroeger zullen grote clubs het gaspedaal induwen tegen ploegen als Club Brugge.”