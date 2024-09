Versiert Jean Butez dan toch nog zijn transfer? Anderlecht profiteert van patstelling op Bosuil en wil Butez voor een prikje naar Brussel halen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Antwerp FC is er deze zomer niet in geslaagd om Jean Butez te verkopen. Het prijskaartje van de Franse doelman was simpelweg te hoog. En dat is net waar Jesper Fredberg op heeft gehoopt.

Antwerp FC vroeg vijf miljoen euro voor Jean Butez. RSC Anderlecht zag in de Fransman dé ideale vervanger voor Kasper Schmeichel, maar Jesper Fredberg overwoog op geen enkel moment om de gevraagde som op te hoesten. Bovendien zat er door de prestaties van Colin Coosemans geen druk op het paars-witte doelmannendossier. Ondertussen zit Butez nog steeds (op de bank) bij Antwerp. En dat is precies waar Fredberg op had gehoopt. © photonews Volgens onze informatie ligt het dossier immers nog steeds op tafel bij de sportief directeur van Anderlecht. Fredberg heeft nu alle troeven in handen om enkele miljoenen van de transfersom af te doen. Anderlecht denkt eerder aan een transfersom rond drie miljoen euro. Ter vergelijking: Transfermarkt schat de waarde van Butez op acht miljoen euro. Maar in de gegeven situatie zal geen enkele club zo'n som ophoesten. Maakt Jean Butez alsnog een transfer naar RSC Anderlecht? De komende weken zullen Anderlecht en Antwerp dus opnieuw rond de tafel gaan zitten. Het doel: een wintertransfer van Butez bespreken en indien mogelijk afronden. De Fransman op de bank houden zonder meer betekent voor The Great Old immers een enorme kapitaalvernietiging.