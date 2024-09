Toby Alderweireld benadrukt het belang van Vincent Janssen: "Voor de tegenstander of de neutrale kijker is dat misschien vervelend, maar voor ons is dat belangrijk"

Vincent Janssen miste afgelopen weekend een strafschop tegen Union SG, maar kon later alsnog het leer tegen de netten werken. Toby Alderweireld benadrukt hoe belangrijk hij is in het spel.

Vincent Janssen trapte bij een 0-0 stand een strafschop naast. "Het jammere is dat hij op training wel iedere penalty binnen trapt", merkte Toby Alderweireld op.

Achteraf kon hij wel nog de 1-0 op het scorebord zetten. Antwerp won de wedstrijd uiteindelijk met 2-0. "Het is heel goed dat hij nadien nog een doelpunt maakte. In het spel is hij ook gewoon super belangrijk voor ons."

"Ja, ik denk dat hij nog scherper is dan vorig seizoen", gaat Alderweireld verder. De grinta om terug dingen te laten zien heeft hij. Iedereen heeft dat wel in de groep, we spelen ook al een goed seizoen. Alleen kregen we niet altijd de punten die we verdienden."

Nadat Janssen zijn doelpunt scoorde, vierde hij uitbundig. Ook met een reactie richting doelman Moris, met uitgestoken zelfs.

"Ik denk dat Moris reageerde op die strafschop van hem, dus dan is dat wat emotie na zijn doelpunt. Dat mag ook wel denk ik, dat is voetbal toch. Een beetje emotie heen en weer mag altijd", heeft Alderweireld daarover te zeggen.

"Je hebt dat nodig. Voor de tegenstander of de neutrale kijker is dat misschien vervelend, maar voor ons is dat belangrijk. Dat laat zien dat de wil er is", besluit de aanvoerder.