Peter Vandenbempt duidt nog een schuldige aan bij Anderlecht: "Zijn aandeel is net zo groot als dat van Riemer, om niet te zeggen: groter"

Anderlecht heeft donderdag besloten om Brian Riemer te ontslaan. David Hubert neemt over als interim-coach. Peter Vandenbempt ziet echter dat de schuld niet alleen bij Riemer ligt.

Het liep bij Anderlecht niet zoals gehoopt dit seizoen. Het spel dat onder Brian Riemer gebracht werd maakte de fans niet gelukkig.

De wedstrijd tegen KRC Genk leek de druppel te zijn. Anderlecht werd in eigen huis overklast, terwijl Riemer na afloop nog kwam uitleggen dat het eigenlijk nog wel meeviel.

Anderlecht gaat nu door zonder de Deense coach, maar de verantwoordelijke ligt niet enkel bij hem oordeelt Peter Vandenbempt. "Het is evenwel duidelijk dat het een gedeelde verantwoordelijkheid is bij Anderlecht", begint hij bij Sporza.

"In de voorlopig mislukte aanvangsfase van dit seizoen is het aandeel van Jesper Fredberg net zo groot als dat van Riemer, om niet te zeggen: groter", gaat hij verder.

Anderlecht kon op de transfermarkt niet alles realiseren wat het wou. Daar komt nog bij dat heel wat sterkhouders geblesseerd zijn. "Er is zeker en vast een mislukte transferperiode geweest en Riemer is niet gediend door de afwezige sleutelspelers. Maar tegelijk mag je met deze groep toch meer verwachten. Het voetbal bleef echter slecht, er zat geen lijn in het aanvalsspel", besluit Vandenbempt.