Krijgt zaak Rasmussen nog een staartje? Voor Union SG afgesloten, maar er is een ander geluid te horen

In de tweede helft tussen Standard en Union SG werd Mathias Rasmussen vervangen. Hij maakte een obsceen gebaar naar de fans van Standard.

Toen Mathias Rasmussen vrijdagavond vervangen werd in het duel tussen Standard en Union SG kreeg de middenvelder een beker bier in zijn gezicht gegooid.

De speler van de Brusselaars reageerde met een obsceen gevaar richting de supporters van de Rouches. En dat zou hem wel eens zwaar aangerekend kunnen worden, al dreigt er ook nog een sanctie te komen voor Standard.

De scheidsrechter van dienst riep de beide aanvoerders bij zich en liet ook een boodschap afroepen in het stadion. Maar Rasmussen werd niet gesanctioneerd.

“Geen geel of rood voor Rasmussen”, zegt ex-scheidsrechter Stéphane Breda aan La Capitale. “Misschien zag de scheidsrechter het niet… En de VAR riep hem ook niet. Hiervoor had zeker een kaart gegeven kunnen worden.”

Volgens Breda is de zaak mogelijks nog niet van de baan en komt dit voor de tuchtcommissie. Dan kan Rasmussen bestraft worden, maar ook Standard voor het wangedrag van zijn supporters.

“We wachten het verslag van de match delegate af”, zei Jonathan Lardot er voorlopig over aan de Waalse krant. Kijken dus of er vandaag of later deze week iets uit de bus komt. “Voor ons is het afgesloten”, klinkt het bij Union.