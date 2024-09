Patrick Goots verwacht nog wat van Beerschotfans in aanloop naar stadsderby tegen Antwerp

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Volgende week zondag staat de derby tussen Beerschot en Antwerp op de agenda. Volgens Patrick Goots is alles mogelijk.

Op basis van de competitie tot dusver en zeker wat er de voorbije weken gebeurde is Royal Antwerp FC de grote favoriet om de derby tegen Beerschot te winnen.

Al plaatst Patrick Goots meteen een heel grote maar. “Voor Beerschot kan dit net een goed moment zijn om de derby te spelen. En voor Antwerp evenzeer een slecht moment”, vertelt hij in Gazet van Antwerpen.

Beerschot kan alleen maar winnen, Antwerp heeft alles te verliezen. “Een puntje wegkapen op de Bosuil kan voor Beerschot een nieuwe start betekenen, om zo de fans weer voor zich te winnen.”

Want de achterban keerde zich afgelopen weekend tegen de spelers, maar opvallend niet tegen trainer Dirk Kuyt. “Een hele spelersgroep die geviseerd wordt, zoiets had ik nog nóóit meegemaakt. Meestal is de trainer kop van Jut.”

Sommige fans trokken naar de mixed zone, een iemand geraakte zelfs binnen in de kleedkamer. De impact daarvan mag je niet onderschatten, zo voegt Goots er nog aan toe. “Sommigen zullen zich vernederd voelen. Anderen hebben dan weer schrik te pakken. Ik verwacht dat de fans later deze week iedereen nog eens op scherp komen zetten.”