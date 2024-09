Ook David Hubert ziet dat de grasmat allesbehalve ideaal is: "Het is vreselijk, dat is een feit"

De grasmat van het Lotto Park ligt er niet goed bij. David Hubert sprak ook over het onderwerp op zijn persconferentie en ziet het niet als een groot probleem in zijn groep.

De grasmat in het Lotto Park is al langer een onderwerp. Het is geweten dat het veld er niet goed bij ligt, maar een echte oplossing lijkt er niet snel te komen.

De wortels van het gras kunnen zich door de verouderde zandbodem niet diep genoeg nestelen, wat de dichtheid en weerbaarheid van het veld negatief beïnvloedt.

Daardoor moeten de greenkeepers hard werken om steeds maar tijdelijke oplossingen te bieden. De spelers van Charleroi noemden het zelfs onbespeelbaar.

"Het veld? Het is vreselijk, dat is een feit. Maar op geen enkele manier zal ik dat als excuus gebruiken, zelfs niet met ons speelstijl", had David Hubert te zeggen over de grasmat.

"We kunnen dat niet veranderen, de mensen die daarvoor verantwoordelijk zijn werken eraan, maar binnen de groep hebben we het er zelfs niet over. Zo is het, we gaan ermee om", besluit hij.