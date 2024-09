Antwerp-kapitein Toby Alderweireld blikt al even vooruit op de derby tegen Beerschot: "Dat zal heel bepalend zijn"

Antwerp speelt zondag de derby tegen Beerschot. Voor de eerste keer in langere tijd nog eens op het hoogste niveau in België. Toby Alderweireld blikte al kort vooruit.

Zondag wordt de Antwerpse derby gespeeld. Een wedstrijd waar naar wordt uitgekeken, al staan de zenuwen al flink gespannen na dreigementen van de harde kern van Beerschot.

Antwerp doet er op zijn beurt alles aan op de spelers op scherp te zetten. Zaterdag volgt er nog een aanmoedigingsmoment voor de supporters.

Kapitein Toby Alderweireld blikte al kort vooruit op de wedstrijd. "De Klassieker met Ajax tegen PSV. The North London derby tussen Tottenham en Arsenal. De Derbi Madrileno met Atletico tegen Real. Op papier misschien grotere affiches, maar dit doet me méér. De Antwerpse derby in mijn stad", begint hij volgens het X-account van de club.

In een derby kan alles, dat is in het verleden al vaak bewezen. Afgelopen seizoen draaide KRC Genk een 0-3 achterstand tegen STVV nog om in eigen huis. Er zal ongetwijfeld ook sensatie volgen deze zondag.

"Een derby is een wedstrijd die op zichzelf staat. Wij hebben meer punten, maar de vorm van de dag zal heel bepalend zijn. Het wordt zaak om het hoofd erbij te houden. We bereiden deze wedstrijd daarom op exact dezelfde manier voor als alle andere competitiewedstrijden", besluit Alderweireld.