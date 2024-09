Beerschot komt nu ook met officiële reactie op dreigementen om wedstrijd te verstoren: "Druist in tegen de waarden van onze club en het voetbal"

De zenuwen staan gespannen voor de Antwerpse derby. Beerschot stuurde woensdagavond nog een mededeling de wereld in.

Beerschot en Antwerp zullen zondag de derby spelen op de Bosuil. Voor de thuisploeg ziet de situatie er heel wat rooskleuriger uit dan voor de bezoekers.

Beerschot staat na acht speeldagen nog steeds alleen laatste met één punt. De fans zijn het beu en willen veranderingen zien. Dat lieten ze al duidelijk blijken na de nederlaag tegen STVV afgelopen weekend.

Er volgden ook al dreigementen van leden van de harde kern om de wedstrijd te verstoren. Beerschot reageerde daar ondertussen op via zijn clubwebsite.

'Wij begrijpen de emoties over de recente resultaten en het vertoonde spel van de afgelopen weken. De hele club – bestuur, spelers, staf en medewerkers – werkt echter keihard om het tij te keren. Beerschot staat bekend om zijn fanatieke en gepassioneerde aanhang, en die steun hebben we nu meer dan ooit nodig. Jullie zijn het kloppend hart van de club en dat zal altijd zo blijven', begint de club.

'Het afgelopen weekend zijn de emoties hoog opgelopen. De naderende Derby heeft daar onmiskenbaar ook invloed op gehad. In aanloop naar deze wedstrijd zijn er zelfs enkele dreigementen geuit door supporters om de wedstrijd te verstoren tot zelfs stil te leggen bij een negatief resultaat. Dit druist in tegen de waarden van onze club en het voetbal. Wij nemen hier nadrukkelijk afstand van en waarschuwen ook voor de ernstige en hoge boetes dit met zich mee kan brengen. Geld dat beter in de jeugd kan worden geïnvesteerd. Maar dat beseft en weet uiteraard iedereen.'