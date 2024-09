Belgische ex-JPL-speler beleeft zeer moeilijke seizoensstart bij Rangers: Philippe Clément komt met meer uitleg

Nicolas Raskin keert terug van een blessure bij de Glasgow Rangers en is dus nog geen basisspeler. Philippe Clément relativeert zijn lastige seizoensstart.

Waar is Nicolas Raskin? De 23-jarige Belgische middenvelder zou op donderdag kunnen spelen in de Europa League, wanneer Glasgow Rangers naar Malmö reist. Hij zou zelfs in de basis kunnen staan, maar dat zou voor het eerst dit seizoen zijn.

Raskin is nog niet gestart sinds hij terugkeerde van een blessure. Hij speelde 10 en 17 minuten tegen Celtic en Dundee, en bleef recentelijk op de bank in de Schotse beker. Maar coach Philippe Clément blijft zeer optimistisch.

"Hij is momenteel natuurlijk nog niet op zijn best, hij komt net terug uit blessure. Maar hij wordt steeds beter en herwint langzaam zijn vorm", verzekert de Belgische coach in 'The Herald'. De concurrentie die deze zomer in Glasgow is aangekomen, zou Raskin volgens Clément niet moeten verontrusten.

"In de komende 4 maanden zullen we om de drie dagen spelen. Dat is nog nooit eerder gebeurd in het voetbal, vooral niet voor de internationals", benadrukt hij. "Er zijn zoveel wedstrijden geweest, zonder winterstop. Dus we zullen zeker alle spelers op hun best nodig hebben, om te presteren op vier fronten. Want we hebben ambities in alle vier competities".

Raskin speelde tot januari 2023 bij Standard. Hij trok toen voor slechts 1,5 miljoen euro naar Rangers, terwijl zijn marktwaarde op dat moment 7 miljoen euro bedroeg volgens Transfermarkt.