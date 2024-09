KAA Gent heeft zijn nieuwe publiekslieveling gevonden: "Ik wil geen robot zijn, voetbal is emotie"

Max Dean scoorde afgelopen weekend zijn eerste doelpunt in de Jupiler Pro League voor KAA Gent. De spits vierde meteen voor de Brugse spionkop, wat de fans van Gent graag zagen.

KAA Gent won afgelopen weekend met 2-4 op het veld van Club Brugge. Max Dean kon de score openen, kort voor rust. Na zijn doelpunt ging hij vieren voor de Brugse spionkop.

De fans van de Buffalo's zijn maar wat blij met hun nieuwe spits. "Ik heb veel berichten gekregen op Instagram. De fans schreven me hoe belangrijk het was om in Brugge te winnen. Very nice", begint hij bij Het Laatste Nieuws.

Maar niet iedereen was even lief natuurlijk. "En er waren ook een paar nasty berichten van Club-fans. Dat hoort erbij. Als ik aan 'banter' doe, dan moet ik aanvaarden dat er reacties komen. Dat vind ik net leuk."

Dean is duidelijk: hij wil niet gewoon een doorsnee spits zijn die in het weekend een goal en probeert te maken. Zijn doel is om de fans waar te geven voor hun geld.

"Weet je, ik wil geen saaie voetballer zijn. Als ik op het veld sta, wil ik fun maken. Ik wil de mensen iets geven dat ze niet snel vergeten — daar doe ik het voor. Ik wil geen robot zijn. Voetbal is emotie. Als ik scoor, wil ik dat vieren op mijn manier. Als dat de tegenstander boos maakt, dan is dat maar zo."