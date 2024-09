De pitbull van Club Brugge doet het verhaal over hoe het met Onyedika liep deze zomer: "Dat was geen fijn gesprek"

Club Brugge stond deze zomer voor een dilemma met verdedigende middenvelder Raphael Onyedika. Eerst leek het erop dat hij zou vertrekken, en Galatasaray toonde serieuze interesse met een bod van 15 miljoen euro.

Maar uiteindelijk besloot Dévy Rigaux, Director of Football, om het bod te weigeren. “Het verhaal toont de onvoorspelbaarheid van een transferperiode aan: wat je ook vooropstelt, het fluctueert toch. In zekere zin moet je daar van genieten. Van een onverwacht bod dat binnenkomt, of van een dossier waarbij je plots een andere weg moet inslaan", aldus Rigaux in HLN.

Voor Onyedika zelf was de situatie ook lastig. "Bob (Madou, CEO, red.) en ik hebben met hem gepraat. Dat was geen fijn gesprek. Maar: als je heldere argumenten kan voorleggen — de markt in België was op dat moment bijvoorbeeld al dicht — en die op een rustige manier kan overbrengen, dan toont een speler wel begrip. Het is niet zo dat de ontgoocheling in één minuut weg was bij Rapha. Dat kan ook niet."

Het werd echter duidelijk dat er meer positieve aspecten waren aan blijven dan vertrekken. "Wel zag hij in dat ie bij Club in een hyperprofessionele omgeving en in een toffe groep weer Champions League kon spelen. Dat werkt verzachtender dan gewoon de deur dicht te gooien," vervolgt Rigaux.

Het moment van bevestiging kwam na de wedstrijd tegen Borussia Dortmund. Daar zag iedereen waarom die beslissing genomen was: “Exact. En ik niet alleen.”

Reflecterend op zijn tijd bij Club Brugge haalt Rigaux ook een belangrijke les aan die hij van Vincent Mannaert leerde. “Blijf jezelf in de manier waarop je keuzes maakt. Denk er goed over na. Maar als je ze neemt, doe het met overtuiging.”