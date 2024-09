Ex-speler Anderlecht krijgt kogel in de voet na wedstrijd Fenerbahçe-Union

Opmerkelijk nieuws rondom de wedstrijd Fenerbahçe - Union: Serhat Akin, de 43-jarige Turkse ex-voetballer van RSC Anderlecht en huidige commentator, is het slachtoffer geworden van een gewapende overval.

Akin maakte het nieuws zelf bekend via sociale media, waar hij vertelde dat hij in de voet was geschoten kort na het verlaten van de studio. “Ze hebben me in de voet geschoten snel nadat ik de studio verliet. Onze laatste woorden waren Fenerbahçe,” schreef hij, vergezeld van een verontrustende foto. Het motief van de overvallers blijft nog onduidelijk.

Fenerbahçe heeft snel gereageerd op het voorval en veroordeelt de gewapende aanval op hun voormalige speler. "We veroordelen de gewapende overval op onze gewezen speler Serhat Akin en wensen hem een spoedig herstel," zei de club. Ze hebben vertrouwen in de politie en hopen dat de daders snel worden gevonden en berecht.

Tuncay Şanlı, een collega en ook ex-voetballer, bezocht Akin in het ziekenhuis en deelde met de aanwezige journalisten dat Akin fysiek in orde is, maar mentaal worstelt met de situatie. "Vrijdag zal hij een operatie ondergaan. Uiteindelijk is het niet al te erg, maar dit voorval stemt me triest en kwaad. Hopelijk zal Serhat snel weer de oude zijn," aldus Şanlı.

Serhat Akin heeft een indrukwekkende voetbalcarrière, begonnen bij Fenerbahçe, waar hij 125 wedstrijden speelde voordat hij in 2005 transfervrij naar RSC Anderlecht ging.

Ondanks blessures scoorde hij in zijn eerste seizoen bij Anderlecht tien keer en in totaal 13 doelpunten in 47 wedstrijden. Ook had hij 16 A-internationals voor Turkije, waarin hij drie keer het net vond.