'Anderlecht heeft beslissing genomen over speler en is bereid hem te laten vertrekken'

Anderlecht heeft een beslissing genomen in het dossier van één van zijn spelers. Het laat de jonge Keisuke Goto wellicht opnieuw vertrekken.

De jeugd kansen geven is één van de motto's die ze bij Anderlecht hoog in het vaandel dragen. Het hoeft niet altijd om jonge talenten uit België te gaan. Bij de RSCA Futures lopen ook enkele buitenlandse jonge spelers die de kans krijgen om zich in de Anderlecht-kleuren te bewijzen. Op een gegeven moment moet wel beslist worden of ze het vereiste niveau aankunnen of niet.

La Dernière Heure heeft zo de situaties van Keisuke Goto, Timo Schlieck en Magnus Munck in kaart gebracht. Voor de 19-jarige Japanner is er geen goed nieuws. Anderlecht huurt hem sinds januari 2024 van het Japanse Jubilo Iwata. Paars-wit heeft nog tot de jaarwisseling om de aankoopoptie te lichten en lijkt dat niet van plan.

Anderlecht-speler op weg naar thuisland

Indien Anderlecht niet van mening verandert, lonkt voor Goto dus een terugkeer naar zijn thuisland. De spits ligt nog tot 2027 bij Jubilo Iwata onder contract. Het probleem zou zijn dat zijn handelingssnelheid nog te laag ligt en ook in de duels is er nog een zekere progressiemarge. Goto heeft bij de Futures negen doelpunten op zijn teller staan.

Timo Schlieck wordt dan weer gehuurd van het Duitse RB Leipzig. Hij laat voorlopig een positieve indruk na. Aangezien hij nog maar zeven weken bij de RSCA Futures voetbalt, is het nog te vroeg om over hem een definitief oordeel te vellen. Schlieck krijgt voorlopig wel de kans om zich verder te ontwikkelen en zich te bewijzen.

RSCA Futures moeilijk van start

Hetzelfde geldt voor Magnus Munck, die ook geregeld zijn minuten krijgt bij RSCA Futures. De tweede ploeg van Anderlecht staat momenteel laatste in de Challenger Pro League.