Hallo Domenico Tedesco? Zit hij vrijdag al voor eerste keer in selectie? "Hij heeft een zeer hoog potentieel niveau"

Malick Fofana kwam afgelopen weekend van de bank om de overwinning te bezorgen aan Olympique Lyonnais. Het zou ons niet verbazen hem in de selectie van Domenico Tedesco te zien op vrijdag.

Malick Fofana is pas 19 jaar oud, maar begint steeds belangrijker te worden bij Olympique Lyonnais, zelfs al is het momenteel slechts in de rol van luxe invaller. De Belgische winger kwam dit weekend weer van de bank tegen Toulouse om de overwinning te bezorgen aan zijn team (1-2).

Fofana scoorde hiermee zijn eerste doelpunt van het seizoen, nadat hij enkele weken geleden al een belangrijke beslissende pass gaf toen hij inviel tegen Strasbourg. Telkens wanneer de voormalige Buffel het veld betreedt, ontregelt hij de tegenstander en toont hij aan Pierre Sage dat hij potentieel klaar is om basisspeler te worden.

"Ik denk dat het een speler is die het niveau heeft in zijn DNA, en die zich daarop aan het voorbereiden is", tempert de coach van Olympique Lyonnais via DAZN. "De volgende stap is om de wedstrijden te starten en ditzelfde prestatieniveau te handhaven".

We hopen dus dat dit snel zal gebeuren. In de Europese competitie lijkt Malick Fofana te kunnen mikken op een basisplaats, aangezien hij vorige week al 67 minuten speelde tegen Olympiakos. Deze week gaat Lyon op bezoek bij Glasgow Rangers.

"Zodra Malick meerdere goede wedstrijden op rij heeft gespeeld en we hetzelfde denken wanneer hij start als wanneer hij van de bank komt, dan kunnen we zeggen dat het binnen is. En dan heeft hij een zeer mooie toekomst voor zich", verzekert Pierre Sage.