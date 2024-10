Thorsten Fink buigt zich over Genks luxeprobleem: "Als ik dat doe kan hij niet spelen"

Als je al probemen hebt omdat je te veel goeie spelers hebt om op te stellen, dan kan je dat inderdaad een luxeprobleem noemen. Thorsten Fink zit in die situatie, maar dat is natuurlijk aangenaam.

De vraag is of hij Tolu Arokodare, die de afgelopen weken steevast in de basis stond, moet blijven opstellen of kiezen voor Oh, die in zijn invalbeurten indruk heeft gemaakt. Tolu heeft zich bewezen als een belangrijke pion in het huidige Genk-team.

Hij is niet alleen topschutter met zes doelpunten, maar ook waardevol in het vasthouden van de bal en het creëren van ruimte voor zijn ploeggenoten. Fink waardeert vooral zijn kracht en vermogen om te presteren in de box, wat hem bijzonder nuttig maakt in wedstrijden waar de strijd zich concentreert in de kleine ruimtes.

Aan de andere kant heeft Oh zichzelf opgeworpen als een geduchte concurrent met zijn trefzekere optredens als invaller. In zijn recente invalbeurten, waaronder de beslissende winning goal tegen KV Mechelen, heeft de Zuid-Koreaan zijn scherpte en snelheid getoond.

De mogelijkheid om beide spitsen tegelijk op te stellen is iets waar Fink over nadenkt, maar dat zou betekenen dat andere spelers, zoals Kos Karetsas, hun plek moeten opgeven. “Als we dat doen, kan Kos Karetsas niet spelen. Daarom is dat een zeer moeilijke keuze. De huidige situatie is een luxeprobleem voor ons.”

“Ik denk niet dat Fink zijn systeem zomaar zal aanpassen”, aldus analist Patrick Goots in HBvL. “Maar het zou perfect kunnen dat hij ze bijvoorbeeld allebei zet wanneer Genk op achterstand staat. Ik zie hem tegen Kortrijk trouwens Oh aan de aftrap brengen."