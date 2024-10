Philip Zinckernagel legt uit waarom hij naar Club Brugge trok, en dat heeft alles te maken met Ronny Deila: "Anders was ik wellicht in Luik gebleven"

In de kleuren van Bodo/Glimt zal Philip Zinckernagel opnieuw op Belgische grond spelen en donderdagavond Union SG tegenkomen in het Koning Boudewijnstadion.

Uitgeleend door Club Brugge aan Bodo/Glimt keert Philip Zinckernagel deze week terug naar België en zal hij donderdagavond Union treffen in het Koning Boudewijnstadion in de Europa League.

Zinckernagel werd door Olympiakos uitgeleend aan Standard tijdens het seizoen 2022-2023. Uiteindelijk was het Club Brugge dat hem nadien definitief overnam.

"Standard was echt een club waar ik mij goed voelde. Ik heb nog altijd een goed contact met Fergal Harkin, een geweldige man die er in zeer moeilijke omstandigheden elke mercato in slaagt om een competitieve ploeg samen te stellen", vertelde hij bij Het Laatste Nieuws.

"Weet je, toen Club kwam, kon ik daar geen 'neen' tegen zeggen. Zeker nadat Ronny erheen was gegaan. Anders was ik wellicht in Luik gebleven, al kon Standard geen transfersom betalen. Niet dat ik spijt heb van mijn transfer naar Club Brugge, hoor. Als ik het opnieuw zou doen, had ik precies hetzelfde gaan. En we wonnen de titel. Zoiets moet je koesteren", gaat hij verder.

Zinckernagel speelde zolang Deila bij Club Brugge was

Na slechts één seizoen op Sclessin volgde Zinckernagel dus zijn trainer, Ronny Deila, die naar Club Brugge vertrok. Het begin van het verhaal verliep goed, maar de situatie was heel anders na het vertrek van de coach.

"De eerste zes à zeven maanden bij Club Brugge ging het ook goed, totdat ik geblesseerd raakte en Ronny ontslagen werd. Ik maakte onder Nicky Hayen niet veel minuten meer. Toch heb ik laten zien dat ik de kwaliteiten heb om in de Belgische top te spelen, al ontbrak ik dit seizoen telkens in de wedstrijdkern", besluit Zinckernagel.