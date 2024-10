KV Mechelen-sterkhouder voelt zich niet meer veilig: "Al afgevraagd of het gepland was"

Daam Foulon, sterkhouder van KV Mechelen, keert dit weekend terug na een toch wel heel heftige periode. Na een hersenschudding opgelopen tijdens de wedstrijd tegen Cercle Brugge kreeg hij te maken met een inbraak in zijn appartement.

Ondanks deze gebeurtenissen is Foulon weer in training en verwacht hij inzetbaar te zijn voor de wedstrijd tegen OH Leuven. De hersenschudding liep Foulon op na een botsing met Cercle-doelman Warleson, vlak nadat hij de openingstreffer scoorde.

“Het was een typisch doelpunt voor mij,” zegt hij lachend bij GvA, waarbij hij zijn agressieve speelstijl benadrukt. Hoewel de blessure hem even uitschakelde, viel de schade gelukkig mee. Een CT-scan toonde geen ernstige verwondingen, en na enkele dagen rusten was Foulon klaar om zijn herstel voort te zetten.

Bij thuiskomst na een nacht in het ziekenhuis wachtte Foulon echter een schok: er was ingebroken in zijn appartement. De inbrekers hadden juwelen en waardevolle spullen gestolen, wat niet alleen materieel verlies betekende, maar ook een naar gevoel gaf.

Zijn vrouw was op dat moment ook niet thuis. "Zij was met een vriendin op reis in Italië, waardoor we ons al hebben afgevraagd: was dit misschien gepland? Achteraf hoorden we van de buren dat ze zondag rond 16 uur - tijdens de wedstrijd dus - onbekenden het appartementsgebouw zagen binnengaan."

"Op het eerste verdiep is een 'airbnb', waardoor je nooit met zekerheid weet of het mensen zijn die er niets te zoeken hebben. We gaan nu een en ander veranderen in het gebouw, zoals een camera hangen. Ondertussen hebben we ook een alarm en een gepantserde deur laten plaatsen."