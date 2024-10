Union SG-kapitein Anthony Moris richt zich tot sommige 'supporters' van de club: "Dat is een grove fout"

Union SG begon dit seizoen niet meteen zoals gehoopt aan de competitie, al loopt het ook zeker niet slecht. Na het vertrek van Alexander Blessin nam Sébastien Pocognoli over, die al wat kritiek kreeg. Kapitein Anthony Moris neemt het op voor zijn coach.

Na negen speeldagen staat Union SG op de achtste plaats in het klassement. Niet de gehoopte start, maar het is zeker niet allemaal slecht bij de club.

De afgelopen drie jaar greep Union steeds naast de titel na een erg goed seizoen. Daardoor zijn de verwachtingen ook meteen erg hoog.

"We weten dat de verwachtingen groot zijn, want we zeggen nu al drie jaar: ‘dit jaar zal Union instorten’. Maar we blijven presteren. Ik heb dus zin om dat verder te zetten dit jaar", begint Anthony Moris bij DAZN.

Op coach Sébastien Pocognoli kwam al heel wat kritiek, waar kapitein Moris niets van snapt. "Ik ben triestig en ontgoocheld voor hem als ik hoor dat er nu al kritiek is of dat sommige ‘supporters’ zijn ontslag vragen. Dat is een grove fout, want zij zien niet wat voor werk er dagelijks wordt geleverd."

Deze zondag staat er een grote test op het programma voor de Brusselaars. Ze moeten op bezoek bij Club Brugge, dat eerder deze week nog won op het veld van Sturm Graz in de Champions League.