Belg van KV Kortrijk verbaasde Lionel Messi: "Hij zei dat het 'la merda' was"

Brecht Dejaegere, nu speler van KV Kortrijk, speelde vorig seizoen nog voor Charlotte FC in de Amerikaanse MLS. Tijdens zijn tijd in de Verenigde Staten merkte hij hoe het enthousiasme voor voetbal groeit, vooral met het oog op het WK 2026, dat in Noord-Amerika wordt gehouden.

"Je voelt nu al de opwinding voor het WK, en de komst van Lionel Messi naar Miami heeft daar een grote rol in gespeeld," zei Dejaegere bij de RTBF. In Charlotte, een van de Amerikaanse steden die wedstrijden zal hosten, zaten gemiddeld 34.000 toeschouwers in het stadion.

Toch merkte hij op dat veel spelers in de MLS nog tactische gebreken hebben en niet op het Europese niveau spelen. In Charlotte zag Dejaegere hoe sport een grote rol speelt in de Amerikaanse cultuur. "Mensen in de VS worden vaak gezien als obees, maar in Charlotte doen ze allemaal aan sport in de parken."

"De stad heeft ook sterke teams in de vier grote sporten: NBA, NFL, MLS en honkbal." Charlotte FC deelt zelfs een stadion met het American football-team, de Carolina Panthers, wat af en toe voor grappige situaties zorgde. "We moesten een keer spelen terwijl de lijnen van het football nog zichtbaar waren!"

Een van de hoogtepunten van zijn tijd in de MLS was zijn ontmoeting met Lionel Messi tijdens een wedstrijd tegen Inter Miami. Na het laatste fluitsignaal sprak Dejaegere de Argentijnse ster aan. "Ik vroeg hem of hij zich beter voelde in Miami dan in Frankrijk. Hij was verbaasd, en ik vertelde hem dat ik eerder tegen hem had gespeeld met Toulouse in de Ligue 1, maar hij herinnerde zich me niet."

Tijdens hun gesprek was Messi openhartig over zijn tijd bij Paris Saint-Germain. "Hij vertelde me dat het bij PSG ‘la merda’ was", lachte Dejaegere. Messi legde uit dat hoewel hij in het begin goed werd ontvangen, de kritiek op hem toenam na het mislukken van de Champions League-campagne. "Hij werd bij elk balcontact uitgefloten en had er genoeg van."

Hoewel Dejaegere tijdens de wedstrijd enkele fouten op Messi maakte, hield hij zich na afloop in om om zijn shirt te vragen. "Iedereen wil zijn shirt, dus ik durfde het niet te vragen", bekende hij. Toch kon Dejaegere nog steeds blij naar huis gaan, want hij kreeg het shirt van Sergio Busquets, die zelfs om zijn shirt vroeg als wederdienst.