Het verschil tussen Anderlecht en Standard? Steven Defour legt het piekfijn uit

Steven Defour blikt vooruit op de Clasico tussen Anderlecht en Standard. De voormalige middenvelder, die zowel bij Anderlecht als Standard speelde, ziet duidelijk verschil in de situatie bij beide clubs.

Over Standard-coach Ivan Leko is Defour voorzichtig optimistisch, maar hij benadrukt dat de coach werkt met beperkte middelen. “Hij roeit met de riemen die hij heeft. Vorig jaar was het echt keldervoetbal", aldus Defour in Het Nieuwsblad. "Leko stond zowel bij Sint-Truiden, Club als Antwerp voor succes. Duidelijk voetbal. Daar was bij Standard niets van te merken omdat de kwaliteit niet goed genoeg was. Dit jaar lukt het veel beter."

Defour wijst ook op het verschil in verwachtingen tussen beide clubs. Terwijl er bij Standard dit seizoen meer geduld lijkt te zijn, liggen de verwachtingen bij Anderlecht traditioneel veel hoger. "Een ander verwachtingspatroon", zegt Defour.

"Vroeger moest Standard ook elke match winnen. Intussen zit het financieel zo diep dat elk punt bonus is. De manier waarop maakt niet uit. In Luik willen ze vooral dat de spelers er hun kop voor leggen."

In Brussel is dat anders. Ondanks de opmars onder coach Brian Riemer, blijft het verwachtingspatroon bij Anderlecht torenhoog, en dat zorgt voor druk. Als de vraag komt of Defour denkt dat Standard onder Leko Play-off 1 kan halen, is hij realistisch en voorzichtig. “Neen, maar dan vooral omdat de kwaliteit er niet is", klinkt het resoluut.

Voor Defour zelf blijft de vraag voor wie zijn hart sneller klopt tijdens de Clasico een interessante. “Ik heb geen hart", zegt hij lachend. "Standard was een fantastische periode die me altijd zal bijblijven. Axel (Witsel, red.) en ik hebben daar vijf jaar gespeeld en simultaan met ons kwam de club weer helemaal tot leven."

"Dat was fantastisch en dat beleef je aan honderd per uur." De connectie met Anderlecht is er echter minder sterk, vooral door het gebrek aan sportief succes tijdens zijn periode daar. "Bij Anderlecht was het sportief misschien niet top, maar daar heb ik wel vrienden gemaakt omdat ik op die leeftijd het iets meer bewust meemaakte. Gunther Van Handenhoven bijvoorbeeld, Gillet hoor ik nog geregeld, en Oli (Deschacht, red.) natuurlijk."