"Een speler als goeie wijn", "een geheim wapen" en "een puntenpakker" - Ziehier ons 'Team van de Week'

Zoals elke week presenteren we u ons 'Team van de Week'. Het was een leuk weekend om volgen in de Jupiler Pro League, met toch wel wat onverwachte resultaten. KV Mechelen maakte kipkap van OH Leuven en is dan ook hofleverancier. Maar ook bij Anderlecht liepen er wat uitblinkers rond.

Doel KAA Gent geeft enorm veel kansen weg, maar kan rekenen op een Davy Roef in supervorm. We kunnen niet echt zeggen waar de Buffalo's zouden staan zonder hun sluitstuk, maar we zijn wel zeker dat het niet derde zou zijn. Tegen STVV was hij weer dé uitblinker. Verdediging Charleroi liep zich stuk op de verdediging van Dender. En ze zullen niet de laatsten zijn, gezien de torens die daar achteraan staan. Kapitein Gilles Ruyssen nam alweer het voortouw. Bij Club Brugge konden ze dan weer rekenen op Brandon Mechele, die ook nog eens de belangrijke gelijkmaker scoorde. Over scorende verdedigers gesproken. Als je niet Toby Alderweireld heet, gebeurt het niet zoveel in je carrière dat je er twee maakt in één match. Luka Vuskovic deed het wel tegen Beerschot. Zijn vierde goal van het seizoen al. Een echt wapen voor Westerlo. Middenveld Weeral twee van KV Mechelen, dat elke week wel leuk voetbal opdist, maar dat nu ook koppelt aan resultaten. En hoe! Geoffrey Hairemans was weer heel sterk in de 5-0 zege tegen KV Mechelen en zijn kompaan, Rob Schoofs, gaat gewoon door op zijn elan. Maar dé uitblinkers waren wel te vinden in Antwerp en Anderlecht. Tjaronn Chery, wat een meerwaarde is dat voor de Jupiler Pro League. Veroudert als goeie wijn. 36 en krikte zijn seizoenstotaal op naar 6 goals tegen Cercle. Doe daar nog eens twee assists bij en je hebt de meest beslissende speler van de competitie tot nu toe. Wie ook steeds belangrijker wordt bij zijn club? Mario Stroeykens. De 20-jarige aanvaller zwerft tegenwoordig tussen middenveld en aanval, maar doet dat fantastisch. Aanval Nacho Ferri, de spits van KV Kortrijk, smeerde Genk hun eerste seizoensnederlaag aan met twee goals. Kasper Dolberg haalde dan weer uit van buiten de zestien en scoorde een knaller van 118 km/u. Daarnaast was hij ook gewoon heel goed in het samenspel. Nog eentje die er helemaal is doorgekomen: Nikola Storm. Hij begon het seizoen op de bank, maar gaf tegen OHL weer twee assists. © AVL