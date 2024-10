Nederland rouwt om plotse overlijden van voetbalicoon Johan Neeskens (73)

Het Nederlandse voetbalicoon Johan Neeskens is op zondag overleden. De ex-speler van onder meer Ajax en Barcelona is 73 jaar geworden.

Droevig nieuws vanuit Nederland. Daar maakte de KNVB bekend dat voetbalicoon Johan Neeskens is overleden op 73-jarige leeftijd.

'Zondag 6 oktober. Een herfstdag die zonnig begint. Totdat het bericht uit Algerije ons bereikt dat Johan Neeskens is overleden. Johan verbleef in Algerije voor het project WorldCoaches van de KNVB. Woorden schieten tekort voor dit enorme, plotselinge verlies', klinkt het bij de Nederlandse voetbalbond.

'In gedachten zijn we bij zijn vrouw Marlis, zijn kinderen, familie en vrienden. De wereld neemt niet alleen afscheid van een begenadigd sportman, maar vooral van een betrokken, gedreven en prachtig mens.'

Als speler was hij actief bij onder meer Ajax en FC Barcelona. Na zijn avontuur in Spanje vertrok hij naar de Verenigde Staten waar hij bij verschillende clubs actief was, maar tussendoor nog even terugkwam om bij Groningen te spelen.

Neeskens speelde 49 wedstrijd voor de nationale ploeg van Nederland. In de WK-finale van 1974 scoorde hij een strafschop tegen West-Duitsland. Later verloor Nederland die finale nog met 1-2.