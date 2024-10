Anderlecht neemt een risico: David Hubert had bijna iedereen overtuigd

RSC Anderlecht heeft besloten om niet verder te gaan met David Hubert. Een beslissing die pas beoordeeld zal worden aan het succes van de toekomstige T1...

Vanochtend bevestigden verschillende betrouwbare bronnen dat David Hubert, interim-coach van RSCA, niet zal doorgaan in deze rol, en we zijn verrast. Om verschillende redenen.

David Hubert heeft goed werk geleverd

Ten eerste, natuurlijk, de resultaten: net als Nicolas Frutos destijds heeft David Hubert zijn taak meer dan goed vervuld. In Europa zullen de behaalde 6 punten de toekomstige coach al op rozen zetten. Vooral de overwinning op Real Sociedad zal nog lang als referentiematch gelden.

© photonews

In de competitie was het wat wisselvalliger, maar David Hubert heeft over het algemeen geen echte slechte prestaties geleverd, ondanks een lastig speelschema. En vooral daar komt het tweede punt om de hoek kijken: RSCA leek consistenter op het veld.

In enkele weken heeft Hubert een richting gegeven aan een team dat absoluut geen idee had van hoe te spelen onder Brian Riemer. De spelers herhaalden dit ook keer op keer. Vooral Kasper Dolberg, die niet de meest spraakzame is, heeft al meerdere malen gezegd dat hij zich beter voelt in het systeem van David Hubert. Meer combinaties en grondspel, meer infiltraties vanuit het middenveld van de tweede lijn, minder lange ballen.

Bovendien leek David Hubert gemaakt te zijn voor de rol. In een club die zichzelf onder druk heeft gezet door de pretentieuze slogan "Noblesse Oblige" aan te nemen, brengt de voormalige middenvelder van Racing Genk juist veel sobere bescheidenheid en een sterke Anderlechtse klasse. Dit is geen kritiek op Brian Riemer, een van de meest sympathieke personen die we in dit vak zijn tegengekomen. Maar Hubert, voor iemand die nog nooit deze functies heeft bekleed, deed het al geweldig.

Tenslotte had Hubert ook gewoon kunnen profiteren van de omstandigheden, namelijk dat het waarschijnlijk geen internationale topcoach is die naar Lotto Park zal komen. Mark Van Bommel is geen geloofwaardige optie; Kjetil Knutsen is altijd al een droom geweest. Volgens sommige bronnen zou de nummer 1 kandidaat Vladimir Ivic zijn, een trainer die bij ons vrij onbekend is. Zou het publiek zonder te morren een relatief onbekende trainer accepteren om Brian Riemer op te volgen, die ook geen indrukwekkend CV had?

Dus, waarom besluiten om afscheid te nemen van David Hubert? Natuurlijk is het niet uit te sluiten dat de goede resultaten deels te danken zijn aan de opwinding die de trainerswissel met zich heeft meegebracht. David Hubert heeft niets echt revolutionairs naar Anderlecht gebracht en hij zou de eerste zijn om dat toe te geven: hij heeft gewoon de basisprincipes teruggebracht die elke topclub zou moeten hebben.

Mocht hij assistent blijven van de toekomstige trainer, dan kan Hubert ook helpen bij de aanpassing van die persoon, het contact met de spelers behouden en het werk dat is neergezet tijdens zijn interimperiode voortzetten.

En klaarstaan om in te springen als het misgaat. Een minimale risicobenadering, alles weloverwogen. Maar Anderlecht moet vooral een scenario vermijden: dat van Club Brugge, dat dubieuze beslissingen nam en kostbare tijd verspilde met Scott Parker, dan Ronny Deila alvorens uiteindelijk... te eindigen met Nicky Hayen, met succes.