Opvallend: nieuw avontuur van Claude Makelele eindigt al na 3 wedstrijden zonder enige nederlaag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Claude Makelele en Asteras Tripolis, het is al voorbij. Hij is slechts drie weken in Griekenland gebleven, waar hij geen enkele keer verloor...

Met 70 wedstrijden op de bank bij Eupen was het verblijf van Claude Makelele daar zijn langste als hoofdcoach. Bij zijn vertrek in 2019 keerde de Fransman terug naar Chelsea. Gedurende vier jaar combineerde hij daar de functie van individuele trainer voor de U18-kern met de rol van trainer van uitgeleende spelers (een zeer noodzakelijke taak gezien het sportbeleid van de Blues). Zonder club sinds zijn vertrek uit Londen een jaar geleden, had de voormalige Franse international een coachingsfunctie gevonden door drie weken geleden te tekenen bij Asteras Tripolis. Kort maar intens Maar het avontuur in Griekenland is al voorbij. Naast de timing is de breuk verrassend omdat geen van de drie wedstrijden onder zijn leiding eindigde in een nederlaag (een overwinning en twee gelijke spelen). Volgens Foot Mercato heeft Makelele zelf besloten te vertrekken vanwege meningsverschillen met het bestuur, dat hem onder meer bepaalde spelers oplegde om te gebruiken.