Fiere leider Genk heeft één groot probleem, supporters zijn het beu: waar ligt de oplossing?

KRC Genk gaat de interlandbreak in als leider in de Jupiler Pro League. Toch kwam de nederlaag op bezoek bij KV Kortrijk vrij hard aan. Zeker achterin gaat het niet altijd even goed en ook de doelmannen zijn niet onbesproken.

KRC Genk staat met 22 op 30 nog steeds fier op kop in de Jupiler Pro League. De kloof met Antwerp is drie punten, die met Gent en Anderlecht vijf punten en Club Brugge en de rest volgen op nog meer eenheden.

Daarvoor mogen ze zeker en vast hun aanvallers danken, want de Limburgers scoorden al 21 doelpunten. Niemand doet beter, enkel Westerlo en Antwerp komen met 20 doelpunten zeer dichtbij.

Verdediging niet de beste

Verdedigend staat het dan weer iets minder strak momenteel als we kijken naar de cijfers. De Smurfen slikten al liefst dertien tegengoals en zijn daarmee pas de achtste van de zestien teams in de Jupiler Pro League.

En dus wordt er ook naar de doelmannen gekeken. Mike Penders opende het seizoen als eerste doelman bij Genk, maar werd vrij snel voorbijgestoken door Hendrik Van Crombrugge. Al is niet iedereen daar evenzeer over te spreken.

En Hendrik gaat gwn lekker verder....



MD9 - Laat de bal onder zich binnen glippen tegen Mechelen

MD10 - Zwakke reacties op tegengoals#KVKGNK https://t.co/AtMzLOWwTp — Jason 🇧🇪 (@Trossardinho) October 5, 2024

Als een jonge doelman de doelpunten binnenkrijgt die Van Crombrugge dit jaar doorlaat, dan wijt iedereen dat aan een gebrek aan ervaring. Je wisselt een doelman die 7x achter elkaar wint normaal gezien niet, maar nu is het wel tijd voor Penders. #kvkgnk #krcgenk #jpl #Genk — Joris (@joris09) October 5, 2024

Eerste goal de bal heel makkelijk wegduwen, tweede goal stond hij verkeerd. Is gewoon geen puntenpakker & toch al meerdere foutjes dit seizoen. — Matisse (@MatisseSchorpi1) October 5, 2024

Van Crombrugge kon toch pakweg 50 procent van onze tegendoelpunten dit seizoen voorkomen. #kvkgnk — alexander Ooms (@OomsAlexander) October 5, 2024

Zo zijn de supporters de laatste weken zeer kritisch. Ook naar Van Crombrugge toe, want sommigen zouden liever hebben dat Penders opnieuw zijn stekje onder de lat zou terugkrijgen.

De jongeling werd verkocht aan Chelsea (voor 20 miljoen euro), maar voor de rest van het seizoen eerst nog uitgeleend aan Genk. Een jong talent dat van grote waarde nog zou kunnen zijn voor de Limburgers.

Veel kritiek op doelman(nen)

Van Crombrugge is blij dat hij opnieuw eerste doelman is, maar had deze zomer toch wel even schrik over zijn statuut. "Ik wilde niet hetzelfde meemaken als met Bart Verbruggen bij Anderlecht", klonk het al in MidMid.

"Intern heb ik laten weten dat ik me niet zag zitten om een heel seizoen op de bank te zitten. Ik vind mezelf te goed daarvoor, zowel qua kwaliteiten als fysiek. Ik wilde geen nieuw jaar verliezen. Uiteindelijk heeft de club duidelijk gecommuniceerd en na hard te hebben gewerkt, kreeg ik mijn kans."

Te gretig?

Ook afgelopen weekend zag hij er bij de 1-1 niet opperbest uit, door een voorzet in de voeten van Ferri te duwen. “Als doelman moet je daar proberen tussen te zitten en hopen dat een van je ploegmaats sneller bij de tweede bal is om die weg te keilen, maar dat lukte niet."

"Het is een zure tegengoal. We waren te gretig en we zijn twee keer koud gepakt. Dat zou niet mogen na een voorsprong", gaf hij aan in de catacomben van het Guldensporenstadion.

De Genk-school

Frank Boeckx gaf in Extra Time dan weer aan dat het de typische 'Genk-school' is om bij dat soort voorzetten aan de eerste paal te staan en er tussen te duiken. Bij Anderlecht staan ze vaker iets meer 'open'. "Beide zaken hebben voor- en nadelen."

Genk heeft nu twee weken om alles opnieuw op orde te krijgen. Daarna volgen opnieuw een paar heel interessante wedstrijden, waarin de Limburgers graag op kop willen blijven in de stand.