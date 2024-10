Tedesco legt 'vreemde' selectie van Ortwin De Wolf uit en waarom hij niet Roef of Coosemans opriep

Maandag viel Matz Sels geblesseerd uit. De tweede doelman moest forfait geven met last aan de adductoren. Domenico Tedesco verraste daarna door Ortwin De Wolf uit zijn hoed te toveren, die dan derde doelman wordt, na Casteels en Maarten Vandevoordt.

Normaal gezien zou daar geen haan naar kraaien, ware het niet dat er in België twee doelmannen op een heel hoog niveau aan het keepen zijn. Davy Roef speelde nooit sterker bij KAA Gent en zonder Colin Coosemans stond Anderlecht momenteel niet op de derde plaats.

Dus werd er toch een woordje uitleg gevraagd van Tedesco. "Het ging om kleine details. Onze doelmannen doen het heel goed. Arnaud Bodart was trouwens ook een optie, maar hij speelt momenteel niet. Daarom nu een kans voor Ortwin", aldus de bondscoach.

"We zijn blij dat hij erbij is. Gisteren trainde hij nog bij Mechelen, maar hij liet ook al een goeie indruk na bij ons op training. Dat wil niet zeggen dat we de volgende keer geen andere oproepen", sloot Tedesco het hoofdstuk af. Waarschijnlijk speelt de leeftijd van Roef en Coosemans ook wel mee.

Tedesco lovend over Matte Smets

De Italiaanse pers wou ook wel weten of de geblesseerde Alexis Saelemaekers nog in de plannen past. Die speelt natuurlijk voor AS Roma en mist dus de match in het stadion waar hij nu thuis is. "Ja, na de operatie hebben we gesproken."

"Zelfs op de avond van de wedstrijd hoorde ik over de ernstige blessure en stuurde ik hem meteen een bericht. Hij is een jongen die op de top van zijn kunnen speelt, hij kan ons veel geven op het veld omdat hij in veel posities kan spelen. Hij zal zeker deel uitmaken van onze plannen."

Maar de focus van Tedesco gaat uit naar de jongens die er wel zijn. "Naar Matte Smets bijvoorbeeld. We hebben heel veel jong talent en die willen we uiteraard ook aan het werk zien. Smets verdient het om hier te zijn. Het is altijd anders om hem van dichtbij bezig te zien dan vanuit de tribune."