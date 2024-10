"Hij weet wat er gebeurt in de club": Mario Stroeykens zegt hoe Romelu Lukaku helpt bij Anderlecht

Romelu Lukaku was de eregast bij Anderlecht tijdens de Clasico. Maar de band van Big Rom met zijn voormalige club gaat heel wat verder dan dat.

Het Lotto Park had even alleen oog voor hem, of bijna. Vanaf het moment dat de speaker de aanwezigheid van Romelu Lukaku in de tribunes aankondigde, werd elke beweging van de Rode Duivel toegejuicht door de paars-witte supporters.

Zijn populariteit in Brussel is er nog steeds. Lukaku heeft nooit ontkend dat hij zich verbonden voelt met de club waar hij is opgegroeid. De hoop om hem ooit zijn carrière te zien eindigen is dus heel reëel.

In een interview met RTL heeft Mario Stroeykens bevestigd dat het Lukaku een vrij nauwe band onderhoudt met de club: "Het is niet alleen dit weekend. Romelu komt naar Brussel. Hij volgt de club, hij weet wat er gaande is. Hij weet ook wanneer het wat minder gaat, dat heeft hij dan gehoord, raar genoeg (glimlacht)."

Natuurlijk wordt het woord van Lukaku gerespecteerd: "Het is iemand die veel advies geeft, die altijd wel iets te zeggen heeft. Het is nooit te veel voor hem, het is goed om dat soort topspelers te hebben die de tijd nemen en niet afstandelijk zijn tegenover jou, dat is een kans", vervolgt hij.