Wat als Anderlecht en Tottenham géén akkoord bereiken over komst van Ryan Mason? 'Dit zijn de twee alternatieven om coach van Anderlecht te worden'

RSC Anderlecht in momenteel in gesprek met Tottenham Hotspur om Ryan Mason naar het Lotto Park te halen. Maar wat als de deal alsnog zou afspringen?

RSC Anderlecht is rond met Ryan Mason. De huidige T2 van Tottenham Hotspur wil Brian Riemer opvolgen als coach van paars-wit.

Al wil dat niet zeggen dat de deal rond is. De Belgische recordkampioen onderhandelt momenteel met The Spurs over de afkoopsom.

© photonews

Wat als Mason toch niet naar Brussel zal komen? Volgens Sudpresse heeft Jesper Fredberg twee alternatieven achter de hand.

Enerzijds is de deur voor Vladimir Ivic nog niet gesloten. Al zal de voormalige coach van onder meer Maccabi Tel Aviv en FC Krasnodar in dat geval geen vrijgeleide krijgen.

Wie wordt de nieuwe coach van RSC Anderlecht?

Ook de vaste aanstelling van David Hubert zal in dat geval opnieuw op tafel komen. Binnen de paars-witte bestuurskamer zijn er nog steeds stemmen die voor een volwaardige kans van de interim-coach willen pleiten.