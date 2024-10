Defour legt haarfijn uit waarom hij in 2014 voor Anderlecht en niet voor Standard koos

De transfer van Steven Defour in 2014 naar Anderlecht lag heel gevoelig. In Luik hadden de fans gehoopt dat hij voor Standard zou kiezen.

Op 16 augustus 2014 tekende Steven Defour bij RSC Anderlecht. Die transfer zette enorm veel kwaad bloed bij de supporters.

“Ik wou voetballen. Bij Porto speelde ik de hele voorbereiding niet. Het was al midden augustus en ik begon zenuwachtig te worden”, vertelt Defour aan Het Nieuwsblad.

“PSV had ook contact opgenomen, maar die raakten niet rond met Porto. Anderlecht duwde wel door. Ik dacht dat, als ik goed speelde, de fans mij wel zouden aanvaarden. Dat is maar half gelukt.”

Nochtans leek een stap naar Standard de logica zelve. “Via via is de vraag aan Duchâtelet gesteld. Die zei vlakaf dat er geen interesse was. Had PSV wel een akkoord gevonden met Porto, dan was ik altijd daar gaan spelen.”

Defour wilde zijn carrière herlanceren en tekende voor Anderlecht. “Misschien had ik vriendelijk kunnen bedanken voor Anderlecht en nog wat afwachten, maar dan neem je ook het risico dat er uiteindelijk niets meer uit de bus komt.”